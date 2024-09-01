Екстрені відключення світла: в Укренерго" повідомили про скасування графіків у Києві та низці областей

У Києві та низці областей введені екстрені відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що екстрені відключення запроваджені через складну ситуацію в енергосистемі.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - додали у ДТЕК.

Нагадаємо, в "Укренерго" відверто розповіли, чого очікувати взимку з відключеннями світла. В компанії українців попередили, що "легкої прогулянки наступної зими точно не буде".

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