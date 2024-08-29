Екстрені відключення світла запроваджено в Києві та 11 областях України

Під час екстрених відключень графіки не діють.

У четвер, 29 серпня, після 15:00 у Києві, а також у низці областей України запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

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Відключення будуть відбуватися у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях.

У повідомленні нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що взимку на енергетику України чекає багато випробувань, без відключень світла не минеться. Однак блекаутів та гуманітарної катастрофи не буде.

Треба потерпіти! Вересень може бути без відключень?! Що кажуть в "Укренерго"?

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