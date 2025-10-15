- Дата публікації
Екстрені відключення електрики в Києві та ще кількох областях: де немає світла
У Києві та ще кількох областях раптово відключили електрику.
У Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовані екстрені відключення електрики.
Про це пише ДТЕК.
«За командою „Укренерго“ в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовані екстрені відключення», — йдеться в повідомленні.
Крім того, «Львівобленерго» попередило, що сьогодні від 18:00 у Львові та області запроваджені 2 черги графіків аварійних відключень.
«Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості», — пояснили у відомстві.
З тією самою інформацією до своїх споживачів звернулося АТ «Чернівціобленерго».
Там уточнили, що за командою диспетчерів «Укренерго» екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб’єктів по всій Україні.
Від 18:00 на Рівненщині також застосовують екстрені відключення електроенергії.
«Укренерго» наразі не коментує, чи справді йдеться про екстрені відключення на всій території України.
Раніше екснардепка назвала причину, чому в Києві немає світла.