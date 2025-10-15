ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2713
1 хв

Екстрені відключення електрики в Києві та ще кількох областях: де немає світла

У Києві та ще кількох областях раптово відключили електрику.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла 15 жовтня

Відключення світла 15 жовтня / © ТСН.ua

У Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовані екстрені відключення електрики.

Про це пише ДТЕК.

«За командою „Укренерго“ в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовані екстрені відключення», — йдеться в повідомленні.

Крім того, «Львівобленерго» попередило, що сьогодні від 18:00 у Львові та області запроваджені 2 черги графіків аварійних відключень.

«Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості», — пояснили у відомстві.

З тією самою інформацією до своїх споживачів звернулося АТ «Чернівціобленерго».

Там уточнили, що за командою диспетчерів «Укренерго» екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб’єктів по всій Україні.

Від 18:00 на Рівненщині також застосовують екстрені відключення електроенергії.

«Укренерго» наразі не коментує, чи справді йдеться про екстрені відключення на всій території України.

