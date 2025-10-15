ТСН у соціальних мережах

Екстрені відключення світла — по всій Україні, крім двох областей

Аварійні відключення світла сьогодні, 15 жовтня, в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей.

Дмитро Гулійчук
Відключення світла 15 жовтня

Відключення світла 15 жовтня / © ТСН.ua

Сьогодні ввечері, 15 жовтня, на всій території України запровадили екстрені відключення світла.

Про це передає «Укренерго».

«Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України — в усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що у Києві та ще декількох областях раптово вимкнули світло.

