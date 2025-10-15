- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2952
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрені відключення світла — по всій Україні, крім двох областей
Аварійні відключення світла сьогодні, 15 жовтня, в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей.
Сьогодні ввечері, 15 жовтня, на всій території України запровадили екстрені відключення світла.
Про це передає «Укренерго».
«Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України — в усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії», — йдеться в повідомленні.
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру
На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень
В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Раніше повідомлялося, що у Києві та ще декількох областях раптово вимкнули світло.