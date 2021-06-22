Екстремальна спека: українцям дали поради, як захиститися від високих літніх температур

У спеку слід пити більше простої води.

Погода в Україні продовжує дивувати - після затяжних злив, регіони потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

Як поводитися під час спеки, розповіли в Укргідрометцентрі.

Зокрема, фахівці радять за можливості уникати полуденної спеки. Слід обмежити перебування на вулиці ранковими і вечірніми годинами. У разі, якщо все ж перебуваєте на відкритому повітрі, то за можливості треба бути у тіні, а також носити головні убори і сонцезахисні окуляри.

Крім того, варто уникати фізичних навантажень у спеку. У разі, якщо необхідно працювати фізично, то потрібно випивати щогодини дві-чотири склянки прохолодної води.

Не слід нехтувати і сонцезахисним кремом, а під час загорянні треба використовувати такий, як має фактор захисту не менше 20 SPF (для малюків не менше 30 SPF) або вище.

Дітей у жодному разі не можна залишати в припаркованому авто - навіть на дуже короткий час. А вдома треба провітрювати приміщення вночі і вранці. Вдень варто затемняти приміщення.

Також українцям під час спеки рекомендують:

Забезпечити свій організм достатньою кількістю рідини. Для цього придатні мінеральна вода, соки, супи, багаті рідиною фрукти, такі як дині, огірки, помідори, полуниця, персики. Намагайтесь пити від півтори до двох літрів рідини в день.

Уникайте вживання напоїв, які містять алкоголь, кофеїн або велику кількість цукру.

Не варто вживати дуже холодні напої - вони навантажують шлунок. Вживайте легку їжу невеликими порціями протягом дня. Охолоджуйте себе.

Залишайтеся в прохолодному приміщенні.

Приймайте прохолодний душ або ванну.

Підставляйте зап'ястя до проточної прохолодної води.

Накладіть вологий компрес на лоб або шию, прохолодну гелеву маску на очі або використовуйте розпилювач води для обличчя, рук і декольте.

Приділіть особливу увагу літнім людям. Адже у спеку на серцево-судинну систему людини навантаження є значно більшим.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами. Як повідомлялося, тиждень, 21-27 червня, в Україні буде спекотним - вдень температура повітря прогріватиметься вище +30°. Метеозалежність: найближчого тижня українців "просмажить" спека Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber. Як діяти, якщо ви побачили собаку в замкненому авто під час спеки – поради ветеринара та юриста

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання