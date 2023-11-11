Ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця назвав одну з найбільших помилок Зеленського

Ексучасник гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який захищає Україну на фронті у лавах ЗСУ, назвав найбільшу помилку Володимира Зеленського.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Іваниця пояснив, що саме його розчарувало у президенті. Захисник пригадав, як Зеленський говорив, коли балотувався у президенти, що в його команді не буде людей зі старої влади. Іваниці це відгукнулося і він підтримав кандидатуру Зеленського:

"Він сказав: "У моїй команді не буде людей з минулої влади". А потім стається "лопата", якщо ви пам'ятаєте. Це вони зробили такий маркетинговий хід, що Зеленський з колегами вийшли і лопатами розчистили сніг. Це було перше відро холодної води. Бо, нафіга мені президент, який махає лопатою. Мені потрібен президент, який прийде в якусь комунальну структуру, зробить кіпіш і трактори приберуть півміста. А не він пішов з лопатою", - пояснив свою думку Іваниця.

Олег Іваниця захищає країну у складі ЗСУ / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

За словами артиста-захисника, після цієї ситуації він зрозумів, що фраза Зеленського про те, що в його команді не буде людей з минулої влади, - "лукавство".

"Якби людина планувала з абсолютно новою командою, то формування цієї команди відбувалось за рік до виборів. У відкритому форматі. Люди знайомляться з кандидатами, голосують. Цього всього не відбувалося і зараз ми бачимо, що фраза "людей не буде зі старої влади", це не зовсім правда. А це ключовий момент. Людина, яка вже була в корупційній схемі, вона не вміє по-іншому. Вона вважає, що її посада – не місце, де вона служить народу. Це її корито. І змінити цей світогляд люди зі старої влади не можуть. Мені здається, це одна з найбільших помилок пана Зеленського", - сказав Іваниця.

Нагадаємо, раніше Олег Іваниця розсекретив свою зарплатню в ЗСУ та зізнався, чи доводилося йому на фронті вбивати ворога.

Читайте також: