На Вінниччині вбили двох учнів: яке покарання загрожує підозрюваному

Поліція Вінниччини затримала 23-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох учнів ліцею. Трагедія сталася сьогодні, 10 вересня, у місті Шаргород, де 15-ти та 16-річних підлітків знайшли мертвими з ножовими пораненнями.

Про це повідомила Національна поліція України.

Близько 8-ї години ранку медики повідомили до поліції про двох загиблих. Ними виявилися учні місцевого ліцею. Правоохоронці спрацювали оперативно і протягом години затримали підозрюваного — колишнього вчителя одного з потерпілих.

Його знайшли в полі, за 5 кілометрів від місця злочину. Знаряддя вбивства вилучено. Поліція розглядає кілька версій події. Основною є конфлікт між колишнім викладачем та одним з учнів.

За фактом умисного вбивства двох осіб відкрито кримінальне провадження. Якщо провину затриманого доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Шаргороді Вінницької області 10 вересня сталася трагедія: у місті вбили двох учнів місцевого ліцею. За попередніми даними, 23-річний колишній учитель навчального закладу напав на підлітків і завдав їм смертельних поранень.

Слідство встановило, що школярі йшли до навчального закладу, коли невідомий раптово завдав їм колото-різаних поранень у ділянку шиї. Від отриманих травм діти померли під час надання невідкладної допомоги. Зловмисник утік з місця події.

Як з’ясував ТСН.ua, у селі Пасинки на Вінниччині, звідки родом 23-річний вчитель, сусіди про нього відгукуються як про чемного чоловіка, «який завжди вітався».