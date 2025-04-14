Ексведучий підсанкційних телеканалів “Наш” та “NewsOne” Назаров вийшов з-під варти: деталі

Макс Назаров / © СБУ

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Ексведучий підсанкційних телеканалів “Наш” та “NewsOne” Макс Назаров сплатив заставу. Він не перебуває під вартою.

Про це повідомили джерела “Суспільного”.

За даними СБУ, слідство зібрало переконливі докази та отримало висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність Назарова.

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“Після початку повномасштабного вторгнення РФ Назаров створив власний канал на YouTube, де активно поширював кремлівські наративи. Для цього він запрошував у свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина яких наразі переховується в Росії. Під час трансляцій він та його гості виправдовували збройну російську агресію, а також воєнні злочини, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України”, — йдеться у матеріалі.

Як відомо, у січні Назарова відправили на два місяці під варту з можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень. Згодом її зменшили до 8,5 мільйонів гривень, а тримання під вартою продовжили до 18 квітня.