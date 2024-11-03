Ексвоєнком Борисов намагався оформити інвалідність, перебуваючи у СІЗО

Ексначальника Одеського ТЦК обвинувачують в незаконному збагачені на сотні мільйонів гривень

Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, якого підозрюють у легалізації незаконно отриманого майна, намагався оформити інвалідність. Про це повідомляє "Главком", з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами досудового розслідування, Борисов провів близько 15 місяців у слідчому ізоляторі. Водночас протягом останніх дев’яти місяців сторона захисту активно намагалася отримати для нього форму № 088/о, що дозволила б направити підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення групи інвалідності.

Також, згідно зі слідством, Борисов наразі звільнений зі Збройних сил за станом здоров’я та знятий з військового обліку. Це означає, що якщо суд змінить запобіжний захід на інший, що не передбачає тримання під вартою, Борисов матиме змогу безперешкодно перетнути державний кордон.

Сторона захисту стверджує, що Борисов має низку захворювань і потребує постійного нагляду таких фахівців, як ангіохірург, невропатолог і кардіолог. На їхню думку, перебування під вартою завдає йому "нестерпного болю та страждань".

Проте суд вирішив залишити Борисова під вартою, водночас призначивши йому альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, значно зменшивши її суму — з 69,7 млн грн до 39,3 млн грн. У разі внесення цієї суми на депозитний рахунок суду Борисов матиме можливість вийти на свободу.

Нещодавно стало відомо, скільки заробляють прокурори у різних регіонах України. Зарплати варіюються від 59 до 145 тисяч гривень на місяць, залежно від посади та регіону.