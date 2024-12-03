Ексзаступника голови Вищого господарського суду затримали за участь у корупційній схемі: що відомо

Колишнього заступника голови Вищого господарського суду України затримано, йому повідомлено про підозру в одержанні хабаря та в участі у злочинній організації.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що колишній суддя був членом злочинної організації, до складу якої входили судді, їхні родини, адвокати та працівники суду. Очолював організацію колишній голова Вищого господарського суду, який зараз перебуває в розшуку. Учасники угруповання отримували хабарі за ухвалення судових рішень, вигідних злочинній організації. Для досягнення своїх цілей залучались й інші працівники суду, які за винагороду змінювали розподіл справ та призначали "своїх" суддів.

"Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників схеми повідомлено про підозру, зокрема за створення та участь у злочинній організації. Зараз прокурори внесли до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили членів організованої групи, які надавали "послуги" ухилянтам.

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