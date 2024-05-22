Ексзаступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ: в чому його звинуватили

Правоохоронці оголосили підозру ексзаступнику очільника Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента України (2019-2024 рр.) про підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє НАБУ.

Хоча у тексті публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього заступника керівника Офісу президента, найімовірніше йдеться про Андрія Смирнова.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Нагадаємо, 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступників керівника ОП. Натомість новими заступницями глави ОПУ Андрія Єрмака стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

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