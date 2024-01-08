Ексзаступник міністра оборони вкрав майже мільярд гривень: подробиці гучної справи

Колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.

Про це повідомили Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ.

Подробиці

Слідчі зазначають, що викрили колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова на ще одному корупційному епізоді: разом зі спільниками у 2022 році він закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, розтративши понад 948 мільйонів бюджетних гривень.

За даними слідства, до схеми причетні також двоє колишніх підлеглих фігуранта: ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Як зазначається, організатори схеми уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією зі східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії.

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Однак експертиза придбаних бронеплит показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту і таким чином становлять небезпеку для життя військовослужбовців у бойових умовах.

Яке покарання?

Наразі фігурантам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб;

​ч. 5 ст. 191 — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. Ексзаступника міністра оборони України та колишнього керівника Департаменту Міноборони підозрюють також у розтратах 100 та 250 мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, а також майже мільярда гривень на постачанні для ЗСУ непридатної військової форми.

Для встановлення місцеперебування третього підозрюваного за місцем його проживання провели обшуки, розслідування продовжується.

Історії з зимовими формами та неякісними бронежилетами

СБУ викрила колишнього заступника Міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова на розтраті майже 1 млрд грн.

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

Раніше ми писали, що на початку великої війни з Росією Міноборони придбало в іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ. Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування. Міноборони не приймало їх.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Згідно з матеріалами справи, 2022 року Шаповалов у змові зі своїми підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже один млрд гривень. Ба більше, слідство зазначило, що за цими договорами було здійснено стовідсоткові оплати. Після того, як продукція надійшла до України, з'ясувалося, що вона не відповідає українським вимогам до якості.

Вітровологозахисні куртки та штани не було випробовувано у лабораторних умовах, як того вимагають правила, а лише поверхнево — за зовнішнім виглядом.

Шаповалова також підозрюють у тому, що від березня до серпня 2022 року він укладав контракти переважно із закордонними постачальниками бронежилетів та касок, але в договорах були відсутні пункти про відповідальність постачальників за якість продукції.

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