Ексзаступник голови Служби судової охорони допомагав ухилянтам виїхати за кордон, а потім втік сам: деталі скандалу

Щоб уникнути правосуддя, зловмисник у березні цього року втік до Європи як волонтер.

Ексзаступник голови Служби судової охорони організував злочинну схему для допомаги ухилянтам нелегально виїхати за кордон.

Про це передає СБУ.

Як діяла схема

Для реалізації оборудки зловмисник створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій. Від їхнього імені ексчиновник оформляв ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів, щоб вони могли виїхати за кордон.

Схема діяла у Київській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Вартість таких "послуг" становила від $2 тис. до $5 тис. – залежно від терміновості.

Слідство встановило, що чиновника було звільнено зі Служби судової охорони ще 2021 року через причетність до корупції.

Але після початку повномасштабного вторгнення він вирішив заробити на ухилянтах. Для того, щоб "схема" працювала він "втемну" використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах.

Ексчиновник втік за кордон

Щоб уникнути правосуддя, зловмисник у березні цього року втік до однієї з європейських країн як волонтер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру. Оскільки він переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше в Україні було затримано трьох його спільників. Одному з них – керівнику громадської організації ‒ суд призначив 5 років тюрми.