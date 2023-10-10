Ексзаступника голови Міноборони Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, залишили під вартою

Прокурор наполягав на утримуванні під вартою або ж альтернативі в заставі у розмірі 97 мільйонів гривень.

Суд не випустив з-під варти колишнього заступника очільника Міноборони В’ячеслава Шаповалова, але зменшив розмір застави.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентки "Суспільного" із посиланням на рішення Шевченківського районного суду від 9 жовтня.

Суд ухвалив рішення залишити Шаповалова під вартою до 1 листопада із можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Під час засідання прокурор наполягав на утримуванні під вартою або ж альтернативі в заставі у розмірі 97 мільйонів гривень.

Він зазначив, що Шаповалов "може переховуватись від органів слідства й залишити територію України", адже він колишній посадовець і "набув соціальних зв'язків".

Своєю чергою Шаповалов розповів, що написав заяву на звільнення "за європейськими стандартами" і на момент затримання вже не працював. Він назвав підозру безпідставною, стверджуючи, що "там немає доказів".

"Я не буду довго говорити, стаття 114 перешкоджання ЗСУ в особливий період. Не можна перешкоджати тій дільності, яка не здійснюється", — сказав Шаповалов.

За його словами, такі підозри безпідставні. Ні бажання, ні можливостей в Шаповалова для цього немає.

"Ми поставляли 15-20 тонн засобів, вони не можуть їздити по всій Європі. Хаб був у Польщі, в Жешуві. І звідти частково, по партіях доставляли товари в Україні. Всі забули, який час був тоді, це були складні обставини, в яких ми працювали. На початок війни в нас було 0 бронежилетів і касок. Якщо ви кажете, що я буду переховуватись, то я б міг це робити ще до початку війни. Я не маю бажання і можливості. Які свідки, на кого впливати? Ви кажете, свідок Хмельницький, він у СІЗО", — сказав Шаповалов.

За словами його адвоката, більшість бронежилетів, що закупили, пройшли перевірку.

"Бронежилети пройшли експертизу. З калібрів здійснювались постріли 5,45 та 7,62 два бронежилети не пройшли випробування по 5,45, але всі пройшли випробування по 7,62. Більшість бронежилетів пройшли перевірку. 100% передплата, а в нас десь заборонена?" — додав адвокат.

Сторона захисту наполягала відпустити Шаповалова з-під варти.

Нагадаємо, взимку 2023-го Печерський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід звільненому з посади заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову, який є фігурантом кримінальної справи щодо закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

Читайте також: