Ексзаступника міністра оборони взяли під варту: суд визначив заставу у розмірі понад 400 млн грн - ЗМІ

Колишньому заступнику очільника Міноборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, інкримінують закупівлі для військових за завищеними цінами.

У четвер, 2 лютого, Печерський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід недавно звільненому з посади заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову, який є фігурантом кримінальної справи щодо закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

Про це повідомляє співрозмовник УП у правоохоронних органах та підтверджують джерела РБК-Україна.

На час слідства (упродовж 2 місяців) заступник очільника Міноборони перебуватиме під вартою з можливістю вийти на свободу під заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

Заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Нещодавно працівники Державного бюро розслідування за погодженням Офісу генпрокурора повідомили йому про підозру через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

Шаповалову інкримінують не тільки те, що він, ймовірно, лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівлю бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Заступник міністра подав у відставку і був звільнений з посади 24 січня.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк анонсував перевірку інформації про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Якщо факти підтвердяться, винні будуть покарані.

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