Ексзаступника міністра охорони здоров’я запідозрили в оборудках під час запуску цифрової медицини

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ексзаступника міністра охорони здоров’я, чиї дії призвели до збитків держави на 2 млн гривень та зашкодили створенню реєстру донорів.

Зокрема, Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та її інтегрування до систем іноземних держав та міжнародних організацій.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані як кредитні кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом, підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів. Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підзору.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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