Ексзаступнику голови Держспецзв’язку обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктору Жору.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У відомстві кажуть, що колишнього чиновника разом із іншими особами підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Нагадаємо, в ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, якого підозрюють у "схемі" на десятки мільйонів гривень, знайшли величезні статки. Лише криптовалютою експосадовець має $1,5 млн.

24 листопада Юрій Щиголь, нардеп Одарченко та забудовник Копистира вийшли із СІЗО, оскільки за них було внесено визначену судом заставу.

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