Ексзаступнику голови ОП Смирнову обрали суму застави: що про це відомо (відео)

Смирнов повинен здати закордонні паспорти, не покидати Київ та утриматися від спілкування з визначеними в ухвалі свідками.

Вищий антикорупційний суд обрав заставу ексзаступнику голови Офісу Президента Андрію Смирнову. Йдеться про суму у 10 мільйоні гривень.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Як зазначається, антикорупційний суд обрав заставу Андрію Смирнову, який був заступником голови ОП. Слідчий суддя Віктор Маслов застосував до підозрюваного у корупції заставу у вигляді 10 мільйонів гривень.

Під час засідання також було наголошено, що Смирнов повинен дотримуватися певних обов'язків. Зокрема - здати закордонні паспорти, не покидати Київ та утриматися від спілкування з визначеними в ухвалі свідками. Строк дії обов'язків до 28 липня. Кошти мають внести протягом п’яти днів.

Ексзаступнику керівника ОП Смирнову обирали запобіжний захід

Нагадаємо, що Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: