Ексзаступнику міністра оборони України загрожує до 8 років ув’язнення: справу передано до суду

За висновком судово-економічної експертизи, збитки становили 11,2 млн грн зайвих витрат МО України та 692 тисяч грн витрат на логістику ЗСУ.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який під час закупівлі продуктів для армії завдав збитків державі на мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановлено досудовим слідством, від грудня 2020 року до січня 2021 року керівник департаменту Міноборони підписав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних Сил України на 2021 рік. Надалі він за вказівкою заступника міністра оборони незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів Збройних Сил України вже не були зобов’язанням комерсантів.

Внаслідок таких дій ЗСУ повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад та техніку, та витрачати додаткові бюджетні кошти. За висновком судово-економічної експертизи, збитки становили 11,2 млн грн зайвих витрат МО України та 692 тисяч грн витрат на логістику ЗСУ.

“Ексзаступник міністра оборони обвинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також провідні новини дня:

У ДБР також повідомили, що поплічник В’ячеслава Шаповалова, екскерівник департаменту Державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдан Хмельницький, уже отримав вирок суду.

Нагадаємо, у січні 2023 року через скандал щодо закупівель продуктів для військових своїх посад позбулися директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький та заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

Читайте також: