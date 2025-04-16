Ексзаступник Єрмака "вхопив" нові підозри від НАБУ та САП: що він накоїв

Ексзаступника голови ОП підозрюють у відмиванні коштів. / © УНІАН

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Правоохоронці повідомили про нові підозри колишньому заступнику Керівника Офісу президента України (2019-2024 рр.).

Про це передають Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Пресслужби обох відомств не вказують прізвище підозрюванго, але Центр протидії корупції стверджує, що йдеться про ексзаступника керівника Офісу президента Андрія Смірнова.

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Зазначається, що чиновника викрили на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Він вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

Легалізація коштів

За інформацією НАБУ і САП, Смірнов за 2019-2021 рр. незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати.

Він вирішив «вкластися» у будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн.

Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Неправомірна вигода

У 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією дати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент. У новому тендері забудовник просив забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

Що відомо про Андрія Смірнова

Нагадаємо, що Андрій Смірнов був заступником керівника Офісу президента України від 10 вересня 2019-го до 29 березня 2024 року.

Восени 2023 року ЗМІ повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Андрія Смірнова.

Стало відомо, що впродовж 2020–2022 років високопосадовий чиновник придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких закупів.