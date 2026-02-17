П’ять люксових авто і три будинки: викрили ексзаступника начальника ТЦК однієї з областей

ДБР

Ексзаступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП повідомили про підозру. Йому інкримінують незаконне збагачення та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Про це повідомляє ДБР.

Яка сума збитків

За інформацією ДБР, у 2020–2022 роках посадовець набув активи на понад 37,7 млн грн. Ця сума більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні прибутки.

Встановлено набуття: п’яти автомобілів преміум-класу, трьох житлових будинків із земельними ділянками та коштів на власний рахунок.

Слідчі встановили, що майно оформлювали на близьких родичів — дружину, матір, тещу та бабусю дружини. Водночас задекларовані доходи чиновника не дозволяли здійснювати такі витрати.

Однак цим все не обмежилося. Як встановили слідчі, фігурант:

організував набуття та використання майна злочинного походження;

умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.

Досудове розслідування триває.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконому збачагення ексвіцепремєр-міністру України Олексію Чернишову.

«Детективи задокументували передавання підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн дол. США та майже 100 тис. євро готівкою. Кваліфікація: ст. 368–5 КК України», — зазначили в НАБУ.