Ексзаступниця Кравченка звільнилася з ДПС "заради стабільності"

Державна податкова служба / © Державна податкова служба

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Колишня виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух написала заяву на звільнення з посади першої заступниці голови ДПС. Це сталося після того, як уряд припинив її повноваження як в.о. керівника податкової служби та на тлі гучного розслідування антикорупційних органів у справі «Карфаген».

Про це повідомила Державна податкова служба України на офіційному сайті.

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Карнаух пояснила своє рішення необхідністю забезпечити стабільну роботу ДПС, яка відповідає за надходження до державного бюджету та фінансову стабільність країни.

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«В умовах війни — стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій — запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення — написала заяву про звільнення з посади першої заступниці Голови Державної податкової служби», — зазначила Карнаух.

Вона подякувала уряду та міністру фінансів за довіру і можливість працювати в ДПС, а також працівникам податкової служби — за професіоналізм і роботу під час війни.

Окремо Карнаух подякувала платникам податків, наголосивши на їхній ролі у забезпеченні стійкості держави.

«І головне — дякую кожному платнику податків! Бо саме ви та ваша сумлінна робота — величезна частина стійкості країни», — заявила вона.

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Карнаух заявила про принцип довіри

У своїй заяві про звільнення Карнаух також наголосила, що під час роботи в ДПС намагалася вибудовувати відносини з бізнесом на основі довіри та зрозумілих правил.

«Під час кожної зустрічі з бізнесом наголошувала на тому, що довіра будується справами. Цьому принципу слідуватиму і надалі», — підкреслила вона.

Карнаух також подякувала міжнародним партнерам, які, за її словами, допомагали ДПС рухатися до моделі європейської державної інституції.

Тепер уряд має визначитися з кандидатурою нового керівника ДПС або виконувача його обов’язків. Рішення щодо подальшого керівництва податкової служби мають розглянути на наступному засіданні Кабміну.

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Уряд відсторонив Карнаух від посади

Перед цим, 14 вересня, уряд припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Міністру фінансів доручили внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду голови ДПС або тимчасового виконувача його обов’язків. Причин такого кадрового рішення Корецький не назвав.

Карнаух виконувала обов’язки голови ДПС із червня 2025 року. До цього вона обіймала посаду першої заступниці голови служби.

Карнаух очолила ДПС після Кравченка

23 червня 2025 року, після призначення тодішнього голови ДПС Руслана Кравченка генеральним прокурором України, Кабмін поклав виконання обов’язків керівника податкової служби на Карнаух. На той момент вона була його першою заступницею.

Таким чином, понад рік Карнаух фактично керувала податковою службою як виконувачка обов’язків голови, тоді як повноцінного керівника ДПС не було.

Обшуки у Карнаух

«Українська правда» з посиланням на власні джерела в політичних колах повідомила, що 15 вересня у Карнаух провели обшуки НАБУ і САП.

За даними видання, правоохоронці прийшли до колишньої заступниці Кравченка вже наступного дня після того, як Кабмін припинив її повноваження як в.о. голови ДПС.

«Українська правда» зазначає, що зверталася по коментар до НАБУ і САП, однак у відомствах відмовилися коментувати цю інформацію. Тому дані про обшуки наразі залишаються інформацією, яку видання отримало від власних джерел, а не офіційним повідомленням антикорупційних органів.

Нагадаємо, Нагадаємо, ситуація навколо генерального прокурора Руслана Кравченка загострилася після того, як він виїхав за межі України після гучного розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген».

Кравченко заперечує свою причетність до справи про шахрайські кол-центри, яку розслідують антикорупційні органи.

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