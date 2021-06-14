ЕКТА і Дія допоможуть оформити страховий поліс для виїзду за кордон у пару кліків Новини компаній

Плануєте поїздку за кордон? З ЕКТА і Дією можна швидко оформити страховий поліс онлайн в популярних месенджерах.

Страхова компанія ЕКТА – перша компанія non-life страхування в Україні, яка впровадила у свої бізнес-процеси застосунок Дія. Для покупки страхового поліса раніше клієнтам доводилося надавати особисто копії документів або надсилати їх поштою. На сьогодні ця процедура значно спростована та комфортна для клієнтів завдяки єдиному у світі застосунку Дія, в якому цифровий паспорт офіційно нарівні з паперовим.

У компанії ЕКТА з 11 травня вже діють ці нововведення при оформленні туристичного страхового поліса. Тепер турист, перед поїздкою за кордон, легко зможе зайти у месенджери Viber або Telegram та всього за пару кліків оформити страховий поліс.

Основна мета – зробити процес страхування починаючи від оформлення договору до отримання виплати — зручним, простим і без зайвих паперів. Оформити договір та пройти процедуру ідентифікації тепер можливо швидко та просто через застосунок Дія.

Як страхувальнику це зробити?

для оформлення страхового поліса онлайн потрібно перейти у чат-бот ЕКТА у застосунку Viber або Telegram та обрати територію покриття та період поїздки;

для передачі копії своїх паспортних даних для договору страхування клієнту потрібно обрати відповідний пункт меню натиснувши "Надіслати через Дію" та підтвердити запит у застосунку Дія.

Налагодження співпраці страхової компанії ЕКТА з Дією допоможе вдосконалити процес врегулювання та отримання страхової виплати, яку компанія планує здійснювати дистанційно за лічені хвилини. Підвищенню якості обслуговування клієнтів сприятиме розроблена командою компанії ЕКТА технологічна CRM-система, завдяки якій всі процеси автоматизовані. Також, ЕКТА однією з перших в Європі створила нові канали комунікації та налагодила онлайн-підтримку клієнтів, які перебувають за кордоном у популярних месенджерах: Viber, WhatsApp і Telegram.

Дія — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно, в одному місці та завжди під рукою у смартфоні.

На порталі можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 9 своїх цифрових документів та 12 послуг. Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО). Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.

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