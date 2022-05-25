Ектор Хіменес-Браво з автоматом у руках показався на тренуваннях військовій справі

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирушив на тренування у військовій справі.

Про це кулінар та ведучий розповів на сторінці в Instagram. Ектор поділився кадром, на якому зображений з автоматом у руках посеред поля. Як зазначив Ектор Хіменес-Браво, на тренування він пішов, аби у разі зустрічі з російськими загарбниками мати змогу захистити себе та своїх близьких:

"Я вважаю, якщо кожен в Україні пройде такий курс, Росія сюди більше не прийде. Бо як можна зайти до країни, де 50% людей можуть тебе вбити під час патрулювання чи розгону мітингів. Орки, звісно, тупі, але не настільки", - сказав телекулінар.

Водночас він зізнався, що не планує йти до тероборони, чи вступати у ЗСУ, втім задля захисту хоче вміти поводитися зі зброєю:

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Це не піар, я не збираюсь вступати до ЗСУ, чи ТРО та їздити блокпостами для фотосесій. Я не вожу з собою автомат та не знімаю відео для галочки. Це моє життя, яке я хочу захистити та транслюю вам свої думки та позицію. І впевнений, що кожен українець має задуматись про це, оскільки орки можуть повернутись до вашого дому (навіть якщо зараз ви вже почуваєтеся у безпеці). І ми зустрінемо вже їх інакше. Захист від ракет нам забезпечить ЗСУ, а ми маємо бути готові зустріти ворога у своєму дворі", - поділився Хіменес-Браво.

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