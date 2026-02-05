Екзамен перед фронтом: Сирський запровадив обов’язкову перевірку для мобілізованих

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Україні запроваджують обов’язковий комплексний іспит для військовослужбовців, які завершили навчання в навчальних центрах. Нововведення має на меті перевірити якість підготовки мобілізованих перед їхнім відправленням у зону бойових дій.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, такий іспит дозволить оперативно виявляти недоліки у навичках бійців.

«Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань», — пояснив Сирський.

Він зазначив, що аудит якості базової загальновійськової підготовки, який триває з минулої осені, буде подовжено як у навчальних частинах, так і безпосередньо у бойових бригадах. Окрім перевірки знань новобранців, Головнокомандувач наголосив на важливості підвищення кваліфікації інструкторів, покращення їхнього ставлення до роботи, а також належного оснащення полігонів.

Також Сирський заслухав звіти керівників навчальних центрів щодо впровадження програм адаптації новобранців, організації протиповітряного прикриття місць вишколу та будівництва захисних споруд.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію від 3 лютого до 4 травня. Це означає, що в лютому триватиме призов військовозобов’язаних громадян до лав ЗСУ для захисту від російської агресії.

Також в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

До слова, виробники трансформаторного обладнання тепер зможуть бронювати всіх своїх військовозобов’язаних працівників.