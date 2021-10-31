Екзитпол "Соціальний моніторинг: на виборах мера Харкова лідирує Терехов

Ігор Терехов набрав майже 52% голосів.

Сьогодні, 31 жовтня, о 8:00 у Харкові відкрилися дільничні виборчі комісії для голосування на позачергових виборах міського голови. О 20:00 дільниці зачинилися.

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Згідно з даними центру "Соціальний моніторинг" у першому турі результати виглядають так:

Ігор Терехов – 51,9%.

Михайло Добкін – 27,6%.



Олександр Скорик (ЄС) – 6%.



Костянтин Немічов (Нацкопус) – 5,1%.



Аліна Мустафаєва (СН) – 3%.

Володимир Плетньов (Партія Шарія) – 2,5%.



Денис Ярославський (самовисуванець) – 1,4%.

31 жовтня 2021 року у Харкові — перші в історії міста позачергові вибори мера. Їх призначили після смерті Геннадія Кернеса, який очолював місто 10 років і помер внаслідок коронавірусної хвороби.

31 грудня обраний секретарем міськради — в. о. мера Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Їх могли призначити на березень 2021 року, але з'ясувалося, що міськрада не надіслала документу про визнання смерті Кернеса. Без нього питання не могли розглянути спочатку у профільному комітеті, а потім у сесійній залі.

За даними Державного реєстру виборців у Харкові станом на 31 жовтня 1 млн 17 тис. 364 виборці. На вибори надрукували 1 млн 40 тис. 609 бюлетенів.

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