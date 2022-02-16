Екзотика вдома: топ-7 рослин, які можна виростити з кісточки

Хочете виростити авокадо, манго, лимон, персик, хурму, мандарин чи фінікове дерево у себе на підвіконні? Тоді не поспішайте викидати кісточку після того, як скуштуєте екзотичний фрукт. Її можна висадити в землю і виростити справжній невеликий садок. Це зовсім не важко і може зробити кожен, якщо використовувати просту інструкцію від ТСН.ua.

Як виростити авокадо з кісточки

Як виростити авокадо з кісточки? / pixabay.com

Авокадо — невибаглива рослина. Тому воно може прорости навіть в тому випадку, якщо просто посадити кісточку в землю. Але на це може піти до 3 місяців. Не хочете чекати і не знаєте як виростити авокадо з кісточки іншим способом? Тоді читайте цю просту інструкцію:

витягніть і промийте кісточку;

за допомогою ножа або шила зробіть в ній три невеликих отвори (глибина до 3 мм);

вставте в отвори зубочистки вістрям всередину;

в ємність налийте фільтрованої води та помістіть туди кісточку, щоб тупий її кінець залишався у воді;

завдяки зубочистками кісточка буде триматися на плаву;

слідкуйте за рівнем води і підливайте рідину, коли це потрібно;

поставте ємність на підвіконні або там, де гарне освітлення.

За 1-2 тижні ви побачите, що корінь почав проростати. Коли його довжина буде до 4 см, кісточку можна пересадити у горщик з землею, попередньо видаливши зубочистки.

Краще зрозуміти, як виростити авокадо з кісточки, вам допоможе наступне відео:

Як виростити манго з кісточки

Як виростити манго з кісточки? / pixabay.com

Манго також без проблем можна виростити в себе на підвіконні, але для цього потрібно буде дотримуватися певних правил. Як виростити манго з кісточки? Насамперед, оберіть найстигліший фрукт. А потім варто дотримуватись наступних правил:

розріжте фрукт та витягніть кісточку, промийте її під водою та ретельно огляньте;

якщо на поверхні немає тріщини, зробіть надріз за допомогою ножа та витягніть насінину;

підготуйте насичений розчин марганцівки, покладіть туди насінину на 10 хв (це допоможе захистити її від грибків та бактерій);

візьміть будь-яку просочену водою тканину (ідеально — марлю) та загорніть в неї насінину;

покладіть її в пластиковий контейнер чи пакет і залиште в теплому місці;

не забувайте кожного дня марлю (тканину) змочувати водою.

Через 5-14 днів ви побачите паростки. Тепер насінину можна посадити в землю. Обов’язково використовуйте горщик з дренажним отвором.

Щоб краще зрозуміти, як виростити манго з кісточки, можете переглянути наступне відео:

Як виростити лимон з кісточки

Як виростити лимон з кісточки? / pixabay.com

Як виростити лимон з кісточки і хизуватися екзотичною рослиною на підвіконні? Тут все дуже просто, якщо слідувати інструкції та використовувати лише свіжозібране насіння, яке ще не встигло підсохнути:

як виростити лимон з кісточки? потрібен спеціальний ґрунт — його можна купити в спеціалізованому магазині або зробити самостійно (знадобиться дернова земля, річковий пісок та перегній);

розкласти ґрунт по маленьким горщикам чи склянкам;

посадити кісточки лимону в попередньо зволожений ґрунт на глибину до 3 см;

щоб створити кращий мікроклімат, накрити зверху харчовою плівкою.

Приблизно через 3 тижні мають з’явитися перші паростки. Зазвичай з однієї кісточки виростає відразу два. Один з них (той, що слабший на вигляд), потрібно видалити. Тепер плівку можна зняти і не забувати регулярно, але помірно поливати лимон.

Важко зрозуміти як виростити лимон з кісточки? Дивіться наступне відео:

Як виростити хурму з кісточки

Як виростити хурму з кісточки? / pixabay.com

Як виростити хурму з кісточки у себе на підвіконні? Насамперед, потрібно обрати правильний фрукт. На відміну від лимонів чи манго, не в кожному плоді хурми є кісточка. А тому краще купити кілька фруктів та надіятися, що всередині ви знайдете насіння. Зверніть увагу, що плоди повинні бути стиглими. Як виростити хурму з кісточки, якщо у вас немає досвіду? Потрібно всього лише пам’ятати про деякі правила:

спочатку кісточку потрібно видалити і промити під проточною водою;

потім обробити будь-яким стимулятором росту (продаються в спеціалізованому магазині) або соком алое;

залишіть кісточку в холодному місці (наприклад, в холодильник, але не морозильник) на один місяць,

після закінчення цього періоду рекомендовано обробити поверхню кісточки шліфувальним папером, щоб паростки швидше проросли (цей крок можна пропустити);

в горщик насипте ґрунт на основі торфу та покладіть на поверхні кісточки хурми, а потім присипте залишками ґрунту;

поставте ємність в темне і тепле місце, попередньо накривши прозорим пластиком, харчовою плівкою чи склом.

Через 1 місяць відбудеться проростання перших паростків. Тепер горщик можна поставити на підвіконня і періодично обприскувати. Пересаджувати паростки можна, коли з’явилися перші постійні листочки.

Як виростити хурму з кісточки також розповідають в цьому відео:

Як виростити персик з кісточки

Як виростити персик з кісточки? / pixabay.com

Як виростити персик з кісточки цікавить багатьох, хто хоче бачити на своєму підвіконні екзотичний фрукт. Інструкція доволі проста і зрозуміла:

спробуйте витягнути з кісточки ядро будь-яким способом, щоб воно не пошкодилося;

помістіть ядро в склянку з теплою водою на кілька днів, воно повинне набубнявіти;

не забувайте щодня змінювати воду в склянці;

через 3 дні висадіть ядро в ґрунт на глибину до 5 см та накрийте харчовою плівкою.

Це швидкий спосіб, як виростити персик з кісточки. Але багато професіональних садівників використовують більш важкі методи, які займають до 4-5 місяців. Як виростити персик з кісточки в такому випадку, можна подивитися у відео:

Як виростити з кісточки мандарин

Як виростити з кісточки мандарин? / pixabay.com

Якщо ви не знаєте, як виростити з кісточки мандарин, але дуже хочете це зробити, варто відразу запам’ятати, що цей процес тривалий. Також краще вирощувати екзотичний фрукт в осінньо-зимовий період, коли йде дозрівання плоду в природі. Варто назбирати якнайбільше кісточок. Як виростити з кісточки мандарин:

на дно склянки насипати дрібні камінці, далі додати ґрунт і зволожити;

поки насіння ще вологе, відразу висаджуйте його в окремі склянки на глибину до 2 см;

якщо кісточки вже підсохли, помістіть перед цим їх на кілька днів у вологу тканину;

герметично накрийте ємність харчовою плівкою.

Перші паростки повинні з’явитися через 2-3 тижні. Тепер плівку можна інколи знімати, щоб рослина звикала до свіжого повітря.

Як виростити з кісточки мандарин можна також подивитися в наступному відео:

Як виростити з кісточки фінікову пальму

Як виростити з кісточки фінікову пальму? / pixabay.com

Якщо ви хочете знати, як виростити з кісточки фінікову пальму, то в цьому випадку можна використовувати навіть “звичайний” метод, коли насіння зі щойно з’їденого фініка висаджується в ґрунт. Але цей спосіб, зазвичай, потребує багато часу, щоб насіння проросло. Як виростити з кісточки фінікову пальму можна подивитися у відео:

А ще можете прочитати інструкцію:

кісточки виймають, просушують, а потім натирають шліфувальним папером;

далі їх потрібно покласти у зволожену тканину (підійде марля, вата), поки вони не набубнявіють;

не забувайте кожні 1-2 дні змінювати воду на свіжу;

тільки після цього можна висадити кісточки в ґрунт (краще всього купити спеціальний “для пальм” у магазині) на 1-1,5 см та накрити зверху ємність харчовою плівкою.

Перші паростки можна буде побачити вже через 2 тижні.