Екзотика на Дніпрі: в Україні помітили рідкісну качку-мандаринку

Качки-мандаринки. Фото: Mitten/CC BY-SA 2.0 de

На березі Дніпра в Черкасах місцеві жителі помітили незвичного для українських водойм птаха — самця качки-мандаринки. Яскраво забарвлений екзотичний гість тримався серед зграї звичайних качок, а відео з ним швидко поширилося соцмережами.

Про це повідомила місцева група «Типові Черкаси».

«В Україні ці птахи не є аборигенними. Найчастіше мандаринки з’являються у нас як декоративні їх утримують у парках, зоопарках або приватних господарствах. Час від часу окремі особини потрапляють у дику природу й можуть жити на великих водоймах, зокрема й на Дніпрі», — йдеться в повідомленні.

Що відомо про качку-мандаринку

Качка-мандаринка — декоративний птах родини качкових, відомий яскравим забарвленням самців. Природний ареал виду охоплює Східну Азію — Китай, Корею, Японію, Тайвань і Далекий Схід. Також мандаринок успішно інтродукували в Західній Європі, де вони повністю натуралізувалися. Часто цих птахів утримують у парках і зоопарках.

Вид має яскраво виражений статевий диморфізм: самці вирізняються різнобарвним оперенням і чубчиком на голові, тоді як самки мають стримане сіро-буре пір’я. Довжина тіла самця сягає близько 48 см, самиці — до 41 см, розмах крил — 65–75 см. Вага птахів зазвичай становить 0,5–0,6 кг.

У дикій природі мандаринки мешкають у лісах поблизу гірських річок та озер. Гнізда вони облаштовують у дуплах дерев на різній висоті — іноді до 15 метрів. Сезон розмноження починається наприкінці зими — на початку весни. Самка відкладає від 7 до 14 яєць і висиджує їх близько місяця.

Світову чисельність качок-мандаринок оцінюють у 65–66 тисяч особин, при цьому популяція має тенденцію до скорочення. Полювання на цей вид заборонене.

У культурі країн Східної Азії мандаринки вважаються символом подружньої вірності та гармонії — їхні зображення широко використовують у традиційному мистецтві.

