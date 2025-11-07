"Електоральний салют": Зеленський жорстко відреагував на плани Орбана щодо Трампа

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський відреагував на плани прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана організувати зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Він наголосив, що Україна підтримає лише реальний результат, а не «електоральні салюти», і нагадав про роль Білорусі у війні.

Про це він сказав під час спільного з урядовцями брифінгу для журналістів у Києві.

Зеленський підкреслив, що реальна мета таких перемовин невідома, але позиція України чітка: будь-який формат, що веде до миру, буде підтриманий.

«Якщо є зустріч, де б вона не була, яка точно дає припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати ті чи інші формати. Я завжди про це говорю», — заявив президент.

Водночас він жорстко розкритикував зустрічі без реальних наслідків, назвавши їх політичним піаром.

«Якщо зустрічі потрібні для електорального салюту пана Орбана і без результату, то ми не можемо таке підтримувати. Безумовно, безрезультатні зустрічі про нас і без нас, вони тому і безрезультатні. На мій погляд», — наголосив Зеленський.

«Треба не забувати Лукашенка»

Глава держави додав, що Україна готова сприймати будь-який формат, якщо є результат, окрім прямих переговорів з агресорами.

«Окрім Росії і Білорусі, бо вони є союзниками в цій війні проти нас. Бо війна почалась, і Лукашенка треба не забувати», — зазначив президент.

Зеленський також з іронією прокоментував останні заяви білоруського диктатора.

«Він зараз став дуже балакучим у мене і показує, який він добрий до нашого народу», — додав президент.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час відкриття мосту через Прип’ять закликав українців приїжджати до Білорусі, обіцяючи їм умови життя, як у місцевих жителів. Його слова пролунали на тлі підтримки Мінськом російської війни проти України та дії міжнародних санкцій проти білоруського режиму.