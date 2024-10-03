Електрика буде на 2 години через добу: експерт описав похмурий сценарій на зиму

Експерт розповів, що буде зі світлом взимку, якщо через російську атаку доведеться відключити бодай одну АЕС.

Якщо через ворожі атаки взимку буде відключено будь-яку українську АЕС, то жителі будуть зі світлом не більше 4 год. на добу. За найгіршого сценарію, протягом кількох днів світло може бути лише 2 год. за дві доби.

Таку оцінку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко озвучив у інтерв'ю виданню Oboz.ua.

Якщо прийдешня зима буде холодною із температурою повітря -5…-15 градусів, то пошкодження трансформаторів будь-якої з підконтрольних Україні АЕС призведе до дуже тяжких наслідків.

"Найкращий сценарій виглядає як наявність електрики протягом 4 годин для домогосподарства. Це хороший сценарій. У поганому сценарії ми десь 2-3 дні будемо взагалі виходити з шоку і мати електрику через добу на 2 години, потім знову на 2 години", – розповів Харченко.

Він зазначив, що атомні електростанції – це основа української енергосистеми. Тож, якщо їх вивести із системи, отриманий дефіцит неможливо буде перекрити за рахунок імпорту електроенергії з Європи. Тож Україні необхідно захистити АЕС додатковими засобами ППО. Щоправда, навіть це не дає гарантій збереження енергооб'єктів.

Нагадаємо, раніше керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вислови думку – якщо взимку температура повітря опустяться до -10 градусів, то світла може не бути по 18 годин.

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