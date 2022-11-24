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Електрику подано до всіх областей України: в Офісі президента повідомили про підключення споживачів до мереж

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Електрику подано до всіх областей України: в Офісі президента повідомили про підключення споживачів до мереж

Фото: УНІАН

Перш за все було заживлено об’єкти критичної інфраструктури.

Електрику подали до всіх областей України. 

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про це 24 листопада.

"Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", – зазначив Тимошенко.

Кирило Тимошенко також повідомив про те, що в регіонах вдалося розгорнути 4 тис. "Пунктів незламності" – спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.

"Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7", – додав Тимошенко.

Нагадаємо, влада Києва готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ.

Станом на ранок 24 лютого після ракетного терору РФ 70% столиці залишається без електрики.

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