Електроенергії бракуватиме ще два роки: в НБУ розкрили обсяг дефіциту

Брак електроенергії – один з основних чинників, що стримують відновлення української економіки в умовах повномасштабної війни.

До кінця 2024-го року Україні не вистачатиме 7% електрики, наступного року цей показник трохи зросте, але потім помітно знизиться.

Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний в "Укрінформ".

"Припускаємо, що дефіцит електроенергії перевищуватиме 7% у 2024 році, буде близьким до 8% у 2025 році й до 5% у 2026 році та залишиться одним з основних стримувальних чинників для економіки. Відновлення натомість підтримуватимуть значні бюджетні видатки завдяки міжнародній допомозі, подальша розбудова експортних шляхів на тлі пожвавлення попиту на товари українського експорту та розвиток розподіленої генерації", – зазначив Пишний.

Попри те, що цей прогноз будується на припущеннях, від його реалізації багато в чому залежатиме макроекономічна картина України.

Нагадаємо, у звіті Міжнародного Валютного Фонду йдеться про те, що внаслідок російських обстрілів енергосистеми було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.

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