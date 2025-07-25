Електроенергія в пікові години зросте на 60%: в чому причина

Електроенергія / © Associated Press

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про суттєве підвищення граничних цін на електроенергію (так званих прайс-кепів) у вечірній період — з 17:00 до 23:00. Нові правила почнуть діяти вже з 31 липня 2025 року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з постановою, максимальна ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку зросте з нинішніх 9 000 грн/МВтгод до 15 000 грн/МВтгод. На балансуючому ринку ціна підвищиться з 10 000 до 16 000 грн/МВт*год. В інші години доби прайс-кепи залишаються без змін.

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Таке рішення, як пояснили в НКРЕКП, спрямоване на забезпечення імпортного паритету — тобто створення умов для максимально можливого залучення комерційного імпорту електроенергії. У результаті очікується стабільніше та безперебійне електропостачання споживачам, особливо в умовах дефіциту ресурсу та зростання попиту у вечірні години.

Водночас тарифи для населення не зміняться. Нові правила торкнуться насамперед непобутових споживачів — підприємств, організацій та бізнесу, які купують електроенергію за ринковими умовами. Саме вони відчують зростання вартості вечірньої електроенергії на 60% і більше.

Рішення може суттєво вплинути на вартість товарів і послуг, адже енергоємні підприємства будуть змушені переглядати бюджети на закупівлю електрики. У той же час збільшення прайс-кепів відкриває шлях для імпорту дешевшої електроенергії з Європи, що може частково компенсувати подорожчання для окремих гравців ринку.

Нагадаємо, національний банк України знизив прогноз економічного зростання на 2025 рік: тепер очікується, що ВВП зросте лише на 2,1% замість попередніх 3,1%. Як пояснив голова НБУ, у першій половині року зростання економіки підтримувалося завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів та державним стимулам.

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Водночас відновлення виявилося менш динамічним, ніж очікувалося, через посилення російських атак, які призвели до нових руйнувань інфраструктури, виробництв і житлових об’єктів.