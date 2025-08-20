Електронна черга до ТЦК: Шмигаль повідомив про важливі зміни

Уряд ухвалив рішення про е-чергу до ТЦК напостійній основі / © Telegram/Денис Шмигаль

Уряд України остаточно ухвалив використання сервісу е-черги для запису на прийом у ТЦК та СП.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене з ініціативи Міністерства оборони. Електронна черга працювала в тестовому режимі від травня 2024 року і тепер стає постійним важливим сервісом для військовозобов’язаних, військовослужбовців та членів їхніх родин.

Шмигаль наголосив, що це рішення реалізує ключові пріоритети уряду: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, а також зручні послуги.

«Прибираємо „живі“ черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», — зазначив міністр оборони.

Він також додав, що триває робота над переведенням в «цифру» якомога більшої кількості послуг та формується екосистема Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2025 року планують запустити сервіс «е-ТЦК», який повинен зменшити навантаження на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Очікується, що електронні послуги спростять взаємодію з військовозобов’язаними.