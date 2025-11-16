- Дата публікації
- Укрaїнa
- 1145
- 1 хв
Електронна трудова книжка: як її оформити, якщо ви за кордоном
Несвоєчасне переведення паперової книжки в електронний формат може призвести до неприємних наслідків: скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії.
Поступово електронна трудова книжка в Україні замінює паперову. Згідно з вимогами Закону роботу по оцифруванню документів про трудову діяльність застрахованих осіб необхідно завершити до 10.06.2026.
У ПФУ пояснили, що подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном.
Які документи підходять для сканування
Вимоги до файлів:
кольорові скани всіх сторінок із записами, печатками та підписами
формат JPG або PDF
розмір одного файлу — до 1 МБ
рекомендована роздільна здатність — 300 dpi
Як подати сканкопії документів онлайн
Оцифрувати трудову книжку можна з будь-якої країни, де доступний онлайн-сервіс Пенсійного фонду.
Перейдіть на портал ПФУ
Авторизуйтесь за допомогою КЕП або «Дія.Підпису».
Виберіть розділ «Комунікації з ПФУ» → «Відомості про трудові відносини».
Підтвердьте або заповніть свої персональні дані, дайте згоду на обробку.
Завантажте сканкопії сторінок трудової книжки у хронологічному порядку, натисніть «Підписати та відправити».
Перевірте статус звернення у вкладці «Мої звернення».
Після перевірки фахівцями ПФУ всі записи з паперової книжки автоматично потрапляють до електронного реєстру. Оцифрування дає можливість зберегти історію роботи навіть у разі втрати документа або зміни місця проживання.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує електронний облік трудової діяльності.