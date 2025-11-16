Електронна трудова книжка: як її оформити, якщо ви за кордоном

В Україні триває перехід на цифрові трудові книжки / © segodnya.ua

Поступово електронна трудова книжка в Україні замінює паперову. Згідно з вимогами Закону роботу по оцифруванню документів про трудову діяльність застрахованих осіб необхідно завершити до 10.06.2026.

У ПФУ пояснили, що подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном.

Які документи підходять для сканування

Вимоги до файлів:

кольорові скани всіх сторінок із записами, печатками та підписами

формат JPG або PDF

розмір одного файлу — до 1 МБ

рекомендована роздільна здатність — 300 dpi

Як подати сканкопії документів онлайн

Оцифрувати трудову книжку можна з будь-якої країни, де доступний онлайн-сервіс Пенсійного фонду.

Перейдіть на портал ПФУ

Авторизуйтесь за допомогою КЕП або «Дія.Підпису».

Виберіть розділ «Комунікації з ПФУ» → «Відомості про трудові відносини».

Підтвердьте або заповніть свої персональні дані, дайте згоду на обробку.

Завантажте сканкопії сторінок трудової книжки у хронологічному порядку, натисніть «Підписати та відправити».

Перевірте статус звернення у вкладці «Мої звернення».

Після перевірки фахівцями ПФУ всі записи з паперової книжки автоматично потрапляють до електронного реєстру. Оцифрування дає можливість зберегти історію роботи навіть у разі втрати документа або зміни місця проживання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує електронний облік трудової діяльності.