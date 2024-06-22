Е-бронювання через "Дію": у Міноборони відповіли, коли запустять послугу і як працюватиме

Статус електронного бронювання буде відображатися при формуванні електронного військово-облікового документа через застосунок.

Електронне бронювання буде доступним на порталі "Дія". Тоді як Міністерство оборони системою-партнером.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає NV.

Вона пояснила, що кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн.

"Ця інформація буде одразу передаватися в реєстр Оберіг. Потім кожен заброньований користувач "Резерв+" отримає відповідний статус в додатку у своєму смартфоні", - мовиться в повідомленні.

Водночас статус електронного бронювання буде відображатися при формуванні електронного військово-облікового документа через застосунок. Фактично це має займати декілька хвилин.

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"Списки [заброньованих] направлятимуться до реєстру військовозобов'язаних, тобто в Оберіг. Реєстр військовозобов'язаних перевірятиме дані в Пенсійному фонді, далі складатиметься в реєстрі фінальний статус заброньованого. І в цю ж секунду людина, перезапитавши свій електронний військово-обліковий документ, побачить його вже в новому форматі з рядком "заброньований", - мовиться в повідомленні.

Ймовірно, електронний квиток запрацює вже цього літа.

"Йдеться про взаємодію декількох міністерств: Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Пенсійного фонду. Ми робимо все, щоб запустити якнайшвидше цей сервіс, бо він давно вже на часі і дуже потрібен людям. Як будуть конкретні дати, ми анонсуємо", - додала Черногоренко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Роз’яснення щодо бронювання! Хто марно сподівається? Коли процес прискориться?

Нагадаємо, як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі відповідні перевірки будуть проведені.

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