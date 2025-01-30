Електронна ВЛК: як українцям отримати направлення та пройти комісію без черг

Відтепер військовозобов'язані можуть отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію онлайн, без черг у ТЦК. Новація вже доступна у застосунку "Резерв+".

Кабінет Міністрів України 28 січня 2025 року ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних.

Тепер українцям, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Як працює електронне ВЛК та як його отримати – дізнавайтеся в матеріалі від ТСН.ua.

Електронне направлення на ВЛК

Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби, більше не обовʼязково буде йти до ТЦК та СП за паперовим направленням, повідомило Міністерство оборони України.

Незабаром військовозобов’язаний зможе за власним бажанням подати запит на електронне направлення в "Резерв+", отримати сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути одразу до вказаного закладу охорони здоров’я.

Міністр оборони України Рустем Умєров, анонсуючи запуск електронних направлень на ВЛК, зазначав, що така система допоможе мінімізувати корупційні ризики та бюрократичні перепони.

Посадовець додав, що ВЛК також враховуватиме рішення експертних команд, які від 1 січня замінили МСЕК і займаються оцінюванням повсякденного функціонування особи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення про запровадження електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов'язаних є важливим кроком до цифровізації державних послуг та має спростити процес проходження ВЛК для військовозобов'язаних.

"Людям не потрібно буде стояти в чергах біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+", – зазначив Шмигаль.

Громадянам, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних.

Наступним кроком у реформі ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України. А вже від осені 2025 року військовозобов’язаний зможе самостійно обрати в "Резерв+" медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Як отримати електронне направлення на ВЛК

Міністерство оборони України 28 січня запустило бета-тестування електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) у додатку "Резерв+". Сама ж послуга електронних направлень через "Резерв+" запрацює з 31 січня 2025 року.

Згідно з новими правилами, направлення на військово-лікарську комісію можна сформувати в електронному вигляді через реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Як отримати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+":

Завантажте додаток "Резерв+" з App Store або Google Play.

Авторизуйтеся в додатку за допомогою свого електронного підпису або BankID.

У розділі, присвяченому ВЛК, знайдіть опцію подання запиту на направлення.

Заповніть всі необхідні поля, вказавши свої особисті дані.

Очікуйте на підтвердження запиту керівником ТЦК.

Після підтвердження ви отримаєте сповіщення з усією необхідною інформацією про направлення.

Зауважимо, що такі направлення мають бути підписані електронним підписом керівника ТЦК (також його можна видрукувати та вручити особисто на підпис). Зокрема, видруковане направлення має обов'язково містити QR-код, аби його можна було перевірити на достовірність.

Хто може скористатися послугою

За словами Катерини Черногоренко, у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Як зауважили юристи та адвокати з військово права "ЮК INSEININ", українці мають можливість подати запит у будь-який час і з будь-якого місця у тому числі з закордону.

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Там додали, що наразі військовозобов’язані не можуть:

подати запит у будь-який час і з будь-якого місця у тому числі з закордону.

обрати медичну установу для проходження ВЛК по електронному направленню. Ви лише відстежуєте статус запиту безпосередньо у додатку і виконує вказану інформацію.

За проблем з отримання електронного направлення на ВЛК: є необхідність попереднього особистого відвідання ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

ВЛК для "обмежено придатних"

Верховна Рада підготувала законопроєкт, який дозволить відтермінувати проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) для військовозобов’язаних із категорією "обмежено придатний" до червня, повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі програми Ранок.LIVE.

За його словами, відповідну постанову могли ухвалити ще торік, але чекали на пропозицію від Міністерства оборони України та Генштабу.

“Уряд довго зволікав із цією ситуацією. Вони чекали позицію Міністерства оборони, а також Генштабу. Цю постанову можна було ухвалити ще торік і дати людям шанс. Ті, хто зареєстрований у "Армії+" та подав заявку на проходження ВЛК, могли б підтвердити свій статус "обмежено придатний",” — зазначив Цимбалюк.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук уточнила, що термін для обовʼязкового проходження ВЛК "обмежено придатними" пропонують продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року.

Також, тим "обмежено придатним", яким ще немає 25 років, хочуть дозволити не проходити ВЛК повторно.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

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