Електронні черги до ТЦК: у Міноборони розповіли, для кого це стане в нагоді

Незабаром реєстрація в електронній черзі до ТЦК буде доступна по всій Україні.

У тестуванні електронної черги беруть участь 19 ТЦК та СП, але згодом ця послуга буде доступна по всій території України.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Буквально разом з нашим мобільним застосунком "Резерв+" ми запустили також електронну чергу до ТЦК та СП. Вона вже тестується, це фактично загальнонаціональний бета-тест. 19 ТЦК та СП до нас приєдналися", – повідомила Черногоренко.

Посадовиця пояснила, що електронна черга стане в нагоді для тих громадян, які збираються оновити дані саме в ТЦК, але не хочуть стояти в живій черзі. Відтепер ці особи можуть зареєструватися в черзі онлайн.

"Ми продовжуємо цю роботу і вже згодом підключимо всі ТЦК для того, щоб це було доступно по всій Україні і було зручно абсолютно для всіх громадян", – додала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК. У пресслужбі відомства пояснили, як записатися у чергу онлайн.

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