Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+": у Міноборони повідомили деталі

Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби, більше не обовʼязково буде йти до ТЦК та СП за паперовим направленням.

Незабаром військовозобов’язані та резервісти зможуть самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у мобільному застосунку "Резерв+".

Про це інформує 28 січня Міністерство оборони України.

Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби, більше не обовʼязково буде йти до ТЦК та СП за паперовим направленням.

Незабаром військовозобов’язаний зможе за власним бажанням подати запит на електронне направлення в "Резерв+", отримати сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути одразу до вказаного закладу охорони здоров’я.

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"Це значно спростить доступ до направлень, зменшить черги в ТЦК, оптимізує адміністративні процеси", — йдеться в повідомленні.

У першу чергу електронне направлення в "Резерв+" зможуть згенерувати військовозобов’язані, які самі бажають пройти огляд для визначення придатності. Але згодом ця функція стане доступною і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Міністерство оборони вже зібрало заявки на бета-тестування направлень на ВЛК у "Резерв+" та у вівторок, 28 січня, розпочинає перевірку роботи нового сервісу разом із тестувальниками. Прийнята урядом постанова відкриє шлях до повномасштабного впровадження сервісу для всіх військовозобов’язаних та резервістів.

"Ми проводимо бета-тестування, щоб усунути усі можливі помилки. Наша мета — спростити проходження військово-лікарської комісії. Це абсолютно нова філософія взаємодії держави з громадянами. Філософія, яка має повагу до часу, зусиль та гідності кожного", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами Черногоренко, електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних.

Бета-тестування електронних направлень на ВЛК у "Резерв+" / Фото: Facebook Катерини Черногоренко

Наступним кроком у реформі ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України. А вже з осені 2025 року військовозобов’язаний зможе самостійно обрати в Резерв+ медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

Зміни внесено до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ від 16 травня 2024 року № 560.

Нагадаємо, український уряд дав "зелене світло" електронним направленням на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

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