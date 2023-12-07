Електронні повістки: наскільки реальним є цей метод мобілізації для майбутніх призовників

Метод вручення повісток електронним листом буде цілком неробочим.

Про це заявила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі телемарафону.

"Для мене було здивуванням, коли я почула про електронний лист. Знаєте, ми півроку говорили про "Дію" і повістки в "Дії", але це неможлива історія. Я думаю, що для багатьох це зрозуміло, тому що цей застосунок викинеться з телефону зі швидкістю світла. Електронні листи - кому вони будуть слатися, на яку пошти, на які скриньки, робочі-неробочі... Ця історія не буде працювати. Принаймні я в чернетці (законопроєкту - ред.) цього не бачила", - сказала Бобровська.

Інакша ж ситуація з рекомендований листом, адже є поштова скринька, і якщо людина має місце реєстрації, лист туди дійде.

"З електронними скриньками для мене це було щось нове. Я не вбачаю, що це може бути дієва робоча історія, і таким чином точно чоловіків не знайдеш і не доправиш до ТЦК... Це не зобов’язуюча історія. В нас в законодавстві також треба вказати, що таке "електронна скринька" і як нею користуватися. І в принципі, чи це є механізмом доставлення людині офіційного повідомлення. Тобто ця історія, як на мене, буде тотально неробоча", - переконана Соломія Бобровська.

Нагадаємо, Верховна Рада готує законопроєкт про зміни щодо проведення мобілізації в Україні. Документ передбачає нові норми вручення повісток, норми щодо відстрочки від служби та прав військовозобовʼязаних. Все, що відомо про законопроєкт про зміни до мобілізації – читайте на ТСН.ua.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.