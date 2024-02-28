Електронні повістки, відстрочка і бронювання: у Раді переглянули найрезонансніші питання мобілізації

Комітет Нацбезпеки опрацьовує закон про мобілізацію. Стало відомо, які норми законодавці підтримали і відхилили станом на 28 лютого.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР працює над доопрацюванням законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням.

Подробиці розгляду повідомила членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у Facebook.

Так, за підсумками двох днів роботи комітет не підтримав такі норми:

обмеження щодо виїзду за кордон;

блокування рахунків;

електронні повістки;

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо;

зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

Водночас депутати не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг — голоси розділились 50/50, тож над цим працюватимуть під час розгляду правок.

"Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки - підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України", - сказала Фріз.

Також очільники комітетів ВР обговорили питання звільнення від призову під час мобілізаціі. Так, підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду; врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

Фріз повідомила, що вона наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та повернення до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінекономіки і МО. Комітет підтримав першу редакцію.

Крім того, 28 лютого у ВР йшлося про форму залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критерії бронювання для Нацполу.

Депутатка повідомила, що комітет Ради підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

За словами Ірини Фріз, 29 лютого Комітет продовжить роботу з затвердження напрямків, а після цього візьметься до розгляду правок.

Нагадаємо, до законопроєкту про мобілізацію було внесено багато технічних правок, які треба прибрати для швидшого розгляду документа. Парламентський Комітет з нацбезпеки зараз працює над цими правками. Їх загалом було внесено понад 4000.

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