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Електронні та фізичні рецепти: Ляшко пояснив, за яких умов українці можуть купляти антибіотики

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Електронні та фізичні рецепти: Ляшко пояснив, за яких умов українці можуть купляти антибіотики

Фото: pixabay.com

В Україні уряд наразі запустив перехідний період на купівлю антибіотиків. Поряд з електронною формою будуть діяти фізичні рецепти на пігулки.

В Україні наразі діють два рецепти на купівлю антибіотиків: електронний та фізичні. 

Про це під час єдиного телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, в нашій країні зараз діють два рецепти: електронний та той, який був введений до 1 серпня цього року.

“Сьогодні норма на відпуск антибіотиків-протимікробних засобів за електронним рецептом не працюють на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, а також на територіях, які віднесені до зони активних бойових дій”, - наголосив міністр охорони здоров'я.

Він також додав, що за тиждень було виписано майже 10 тисяч електронних рецептів. Найбільше - в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

“Ми говоримо про першу групу рецепторних засобів, які вже запустили. Наступними будуть наркотичні лікарські засоби, що дозволить нам значно спростити доступ до наркотичного знеболювального. Потім будемо розглядати та розширювати перелік на рецептурні засоби”, - підкреслив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що українські військові готуються до початку надзвичайно активної фази війни.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
186
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