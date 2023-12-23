Електронні виклики до військкомату отримають всі: в Україні та за кордоном — Умєров

Міноборони працює над технічними рішеннями для того, щоб цей процес був цивілізованим.

У разі ухвалення рішення про виклики до Територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю “Суспільному”.

За його словами Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати військовозобов’язаних чоловіків про необхідність з’явитись до ТЦК через електронне сповіщення. При цьому його отримувачами будуть і ті українці, які перебувають за межами країни.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - наголосив міністр.

Рустем Умєров повідомив, що в оборонному відомстві проаналізували різні бази даних та вирішують, як саме вести облік, оскільки існують різні категорії чоловіків.

“Це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", — пояснив він.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями для того, щоб цей процес був цивілізованим.

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію з опрацюванням зауважень головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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