Електронний кабінет для призовників: у Міноборони розповіли про захист системи

Йдеться про комплексну систему захисту інформації з необхідним атестатом відповідності.

Cистема електронного кабінету військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації.

Про це розповілиу Міністерстві оборони, передає LIGA.net.

Зазначається, що робота над застосунком для військовозобов’язаних, де буде реалізований функціонал електронного кабінету, виходить на фінішну пряму.

"8 травня набирає чинності підписаний президентом закон про мобілізацію, і всі військовозобов’язані матимуть 60 днів для того, аби оновити свої контактні дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання", - мовиться в повідомленні.

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У Міноборони додали, що система матиме комплексну систему захисту інформації з необхідним атестатом відповідності.

"Наша країна має неабиякий досвід у протидії кібератакам, адже весь цей час ми ведемо війну у всіх можливих доменах, кіберпростір — один із них", – зазначили у міністерстві.

В оборонному відомстві також зауважили, що держава створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи.

"Росіяни не отримають жодної інформації про українських людей, бо це наша найбільша цінність", – додали в Міноборони.

Раніше ми писали, що у новому законі про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, спрощений порядок проходження військово-лікарських комісій.

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