Електронний реєстр військовозобов'язаних “Оберіг”: як він працює та що змінить у мобілізації

“Оберіг” покликаний під час мобілізації зменшити корупцію, унеможливити маніпуляції з даними та надсиланням повісток людям, які вже воюють.

У Верховній Раді готується до другого читання зареєстрований у вересні 2023 року законопроєкт № 10062, який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане електронним. Тим часом в Україні уже працює реєстр “Оберіг” — електронна база даних для зберігання інформації, потрібна для ведення військового обліку.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про його роботу та до яких змін в мобілізації призведе його застосування.

Що таке “Оберіг”

Міністр оборони Рустем Умєров на початку вересня повідомив, що сенс реєстру “Оберіг” у повній повній цифровізації процесів, щоб перевести усе в digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій. Цей реєстр унеможливить будь-які корупційні ризики.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко уточнила, що “Оберіг” - це база даних військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані. І даних про чинних військовослужбовців там немає.

“Оберіг” покликаний під час мобілізації зменшити корупцію, унеможливити маніпуляції з даними та надсиланням повісток людям, які вже воюють.

Адміністраторами реєстру визначено обласні ТЦК та оперативні командування. Наповнюють його районні та міські центри комплектування.

На якому етапі робота реєстру

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про завершення роботи, запланованої по реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". “Ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%, йде інформаційний обмін із основними реєстрами країни", - зазначила вона.

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо уточнив, що "Оберіг" поки не синхронізований з іншими державними реєстрами. Після синхронізації баз даних в більшості випадків відпаде потреба в заходах оповіщення.

Як відбуватиметься виклик до ТЦК

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"Ми бачитимемо, наприклад, що громадянина було зареєстровано у Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати - ПДФО - сплачується до Личаківського району міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно з'явитися до Личаківського ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити цього військовозобов'язаного до ТЦК та СП", - розповів Володимир Фітьо.

За його словами, це спростить проведення мобілізації. "Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення", - додав речник Сухопутних сил.

Які дані містяться в реєстрі

Реєстр містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років (з 17 років у разі ухвалення законопроекту №10062).

Згідно з законопроєктом, у режимі автоматичного обміну вони отримуватимуть з різних електронних реєстрів і баз таку інформацію:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів;

їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта);

відомості про батьків:

сімейний стан;

відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорта для виїзду за кордон);

відомості про місце роботи;

відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення;

дані про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності;

відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації;

дані про наявність підстав для виїзду за кордон;

відомості про відкриті виконавчі провадження;

службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.

Всі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян.

Де шукатимуть дані

Одним із ключових є Реєстр фізичних осіб - платників податків. У ньому збиралася інформація з 1994 року, він є найбільш повним і здатним забезпечити верифікацію даних в інших реєстрах. Державна податкова служба надасть дані про роботу (код підприємства, місце роботи, посаду).

МОЗ передаватиме дані про номер телефону, електронну пошту, відомості про стан здоров'я - все, що в базу даних заносив сімейний лікар.

Міністерство внутрішніх справ передаватиме таку інформацію:

наявність (відсутність) судимості;

відомості про володіння транспортним засобом;

інформація про водійські права;

дозвіл на зброю.

Міністерство освіти - про те, де чоловік навчається, коли закінчує навчання, чи здобуває другу вищу освіту.

Кому будуть доступні дані

Перелічені вище дані будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Як перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних

Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру. Нині у військовозобов’язаних є можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі "Оберіг", якщо особисто звернутися в ТЦК та СП і сформувати письмовий запит.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що єдиний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, щоб відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів.

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