Електронний військовий квиток: що це, як працює і як його отримати

Запровадження електронного військового квитка в Україні є важливим кроком у цифровізації військового обліку та документообігу.
Президент України 2 квітня 2024 року підписав закон №3549-ІХ Про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного. Також був ухвалений законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає створення та запуск електронного військового обліку в Україні. Це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного та електронного військового квитка.
Що таке електронний військовий квиток (QR-код), хто і як його може отримати – читайте на ТСН.ua.
Електронний військовий квиток: що це
Військовий квиток – це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) і визначає його належність до виконання військового обов’язку. Посвідчення видається всім особам призовного віку в ТЦК. В Україні військовий квиток повинен мати кожен чоловік. Навіть деякі категорії жінок повинні стояти на військовому обліку, згідно із законом України "Про військовий обов’язок та військову службу".
Електронний військовий квиток (ЕВК) – це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина. Електронний квиток прийде на зміну паперовому військовому квитку. Від 18 червня 2024 він має таку ж юридичну силу, що і паперовий.
Електронний військовий квиток міститиме такі дані:
- придатність до військової служби;
- місце, де військовозобов’язана особа стоїть на обліку;
- інша важлива інформація.
Цей електронний документ дозволить замінити особисті паперові документи, зокрема:
- посвідчення офіцера;
- посвідчення штаб-сержанта;
- посвідчення генерала;
- військовий квиток офіцера запасу тощо.
Також електронний військовий квиток може використовуватися як перепустка в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів, адже він може бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.
Електронний військовий квиток: як отримати
У застосунку "Резерв+" відтепер доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Новий функціонал дозволяє уповноваженим органам перевіряти чинність документа за допомогою сканування QR-коду.
Щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку "Резерв+" та оновити дані щодо себе. Важливо перед тим перевірити, чи оновлений сам мобільний додаток в маркетах Google Play чи App Store і за потреби оновити його.
Потім в додатку на сторінці з військово-обліковими даними користувача з'явиться вкладка "завантажити PDF": потрібно натиснути на неї, тоді на екрані з'явиться електронна версія військового квитка.
Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває він на обліку та інше. Там також буде зазначено, чи проходили ви ВЛК. І найголовніше – на сторінці буде згенеровано QR-код, унікальний для кожної людини.
Детальну інструкцію дивіться у відео:
Нині ця функція з'явилася не в усіх, це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Однак абсолютно всі користувачі зрештою отримають цей доступ.
Відтепер українські чоловіки не зобов'язані носить із собою паперові військово-облікові документи, а зможуть пред'явити їх в електронному вигляді.
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