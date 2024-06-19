Електронний військовий квиток: що це, як працює і як його отримати

Запровадження електронного військового квитка в Україні є важливим кроком у цифровізації військового обліку та документообігу.

Президент України 2 квітня 2024 року підписав закон №3549-ІХ Про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного. Також був ухвалений законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає створення та запуск електронного військового обліку в Україні. Це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного та електронного військового квитка.

Що таке електронний військовий квиток (QR-код), хто і як його може отримати – читайте на ТСН.ua.

Електронний військовий квиток: що це

Військовий квиток – це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) і визначає його належність до виконання військового обов’язку. Посвідчення видається всім особам призовного віку в ТЦК. В Україні військовий квиток повинен мати кожен чоловік. Навіть деякі категорії жінок повинні стояти на військовому обліку, згідно із законом України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Електронний військовий квиток (ЕВК) – це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина. Електронний квиток прийде на зміну паперовому військовому квитку. Від 18 червня 2024 він має таку ж юридичну силу, що і паперовий.

Електронний військовий квиток міститиме такі дані:

придатність до військової служби;

місце, де військовозобов’язана особа стоїть на обліку;

інша важлива інформація.

Цей електронний документ дозволить замінити особисті паперові документи, зокрема:

посвідчення офіцера;

посвідчення штаб-сержанта;

посвідчення генерала;

військовий квиток офіцера запасу тощо.

Також електронний військовий квиток може використовуватися як перепустка в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів, адже він може бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.

Електронний військовий квиток: як отримати

У застосунку "Резерв+" відтепер доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Новий функціонал дозволяє уповноваженим органам перевіряти чинність документа за допомогою сканування QR-коду.

Щоб отримати електронний військово-обліковий документ потрібно авторизуватись у застосунку "Резерв+" та оновити дані щодо себе. Важливо перед тим перевірити, чи оновлений сам мобільний додаток в маркетах Google Play чи App Store і за потреби оновити його.

Потім в додатку на сторінці з військово-обліковими даними користувача з'явиться вкладка "завантажити PDF": потрібно натиснути на неї, тоді на екрані з'явиться електронна версія військового квитка.

Там будуть вказані військово-облікова спеціальність користувача, його персональні дані, чи перебуває він на обліку та інше. Там також буде зазначено, чи проходили ви ВЛК. І найголовніше – на сторінці буде згенеровано QR-код, унікальний для кожної людини.

Детальну інструкцію дивіться у відео:

У Резерв+ запрацював QR-код: як він діятиме — відео

Нині ця функція з'явилася не в усіх, це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Однак абсолютно всі користувачі зрештою отримають цей доступ.

Відтепер українські чоловіки не зобов'язані носить із собою паперові військово-облікові документи, а зможуть пред'явити їх в електронному вигляді.

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