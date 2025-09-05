У Мережі батьки скаржаться, що електронний "щоденник" став платним: що відомо

Школа / © ONET

В українських школах розгорівся скандал через популярний електронний «щоденник». Батьки масово скаржаться в соцмережах, що сервіс, який раніше був безкоштовним, тепер вимагає щомісячну плату.

Про це пише «24 канал».

Що відомо про платну підписку

Користувачі повідомляють, що за використання програми розробники начебто почали вимагати 49 гривень на місяць. Це викликало обурення, оскільки застосунок завжди позиціонувався як безкоштовний інструмент для учнів, батьків і вчителів.

«Чому додаток почав вимагати підписку? І яка все-таки сума? Чому не було інформування про такі зміни?» — запитують обурені батьки.

Коментарі користувачів / © 24 канал

Користувачі зазначають, що авторизація через браузер припинила працювати, а працівники шкіл, як і батьки, не розуміють, чому сервіс став платним. Особливе невдоволення викликав той факт, що зміни запровадили без попередження: «Не сам факт абонплати обурює, а як ви це робите», — пишуть у коментарях.

Скриншот оновленого застосунку з платною підпискою / © скриншот

Реакція розробників

У відповідь на скарги розробники заявили, що «всі умови користування системою для шкіл, педагогів і дітей залишаються незмінними», але не надали жодних чітких пояснень щодо плати, яку вимагає додаток.

