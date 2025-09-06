Електронний щоденник "Єдина школа" – чому сервіс став платним і яка є альтернатива

Учень / © iStock

З початком нового навчального року батьки українських школярів зіткнулися з нововведенням: популярний електронний щоденник «Єдина школа», який раніше був рекомендований Міністерством освіти, тепер вимагає оплату за доступ. Це викликало невдоволення серед багатьох користувачів.

Про це пише Суспільне.

Система «Єдина школа» є зручним інструментом для батьків, що дозволяє відслідковувати успішність дитини, перевіряти домашні завдання та комунікувати з педагогами. Додаток доступний як для iOS, так і для Android.

Як з’ясувалося, з вересня 2025 року сервіс змінив свою політику, запровадивши підписку. Без неї повний доступ до всіх функцій програми обмежено.

На запит «Суспільного» у Міністерстві освіти та науки України надали роз’яснення. У відомстві повідомили, що на ринку представлено понад 15 різних електронних систем для шкіл. «Єдина школа» належить до приватних розробок, тому її власники мають право встановлювати власну цінову політику.

Міністерство не зобов’язує навчальні заклади використовувати конкретні системи. Рішення про вибір платформи ухвалює педагогічна рада школи, керуючись її автономією. При цьому, як підкреслили в МОН, батьки мають повне право відмовитися від використання платних сервісів.

У МОН також нагадали, що в Україні існує єдина безкоштовна державна система — електронний щоденник «Мрія». Ця програма, розроблена державою, доступна для батьків, учнів та вчителів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram підтвердив, що «Мрія» є повністю безкоштовною і до неї може приєднатися будь-яка школа.

Отже, хоча «Єдина школа» й стала платною, у батьків та навчальних закладів залишається легітимна і безкоштовна альтернатива, схвалена державою.

