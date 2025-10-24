ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
462
1 хв

"Електронний ТЦК" в Україні: відстрочку можна буде оформити онлайн

Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердження відстрочки.

Мобілізація в Україні

Від 1 листопада в Україні почне свою роботу так званий «електронний ТЦК», який, зокрема, надаватиме можливість оформити онлайн більшість відстрочок від мобілізації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП.

Завдяки цьому нововведенню:

  • понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії.

  • 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через «Резерв+», а всі інші — через будь-який зручний ЦНАП.

  • електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стане основним підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.

«Це рішення — важлива частина створення екосистеми „е-ТЦК“, мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування», — наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України повідомило, що батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в системі «Резерв+» без зайвої бюрократії.

