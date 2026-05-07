Електронний військовий квиток чи паперовий: речник ДПСУ розставив крапки над "і" щодо перетину кордону

Виїзд за кордон з «Резерв+»: у ДПСУ дали важливу пораду на випадок збою в системі

Для перетину кордону українським чоловікам необов’язково мати з собою паперовий військовий квиток — електронний документ з QR-кодом має таку саму юридичну силу. Проте існують певні нюанси в разі технічних збоїв у системі.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він нагадав, що електронний військово-обліковий документ прирівнюється до паперового. Прикордонники приймають обидва варіанти.

Що робити, якщо в системі «Оберіг» стався збій і дані не оновилися

За словами Демченка, прикордонники користуються базою «Оберіг» і перевіряють, власне, військово-облікові документи в електронній формі.

«Якщо відбуваються якісь збої в роботі цієї системи, то відповідно паралельно можуть бути збої в застосунку „Резерв+“, який прирівнюється до електронного військово-облікового документа», — пояснив він.

Тому в ДПСУ радять мати з собою роздрукований варіант електронного документа (PDF-файл). За можливості — мати цей документ у паперовій формі, якщо хтось сумнівається в якихось даних, які можуть відображатися в «Резерв+».

«Але знову ж таки оформлення відстрочок — це відповідальність ТЦК. Якщо відбувається збій, то ми за необхідності контактуємо з ними для уточнення даних. Але без наявності документа прикордонники можуть відмовити в перетині кордону», — підсумував Демченко.

